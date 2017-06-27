中巴200亿美元投资基金开始向基建和科技项目开放

人民币收升重回6.80关口 大行护驾加重市场谨慎情绪
路透上海/北京6月28日 - 人民币兑美元即期周三收升重回6.80关口，中间价亦大涨近240点，一改此前颓势。交易员称，昨日人民币多头暴力推升，加上晚间欧美官员讲话“配合”，今日美元指数继续走低，且大行持续结汇，人民币多头扩大战果；但市场情绪谨慎，成交明显缩量。
路透巴西利亚6月26日 - 巴西规划部国际事务司司长Jorge Arbache周一告诉记者，一只由中国资助的规模200亿美元的基金准备接受投资投标文件。
两国去年同意成立这只基金，预计将为巴西铁路建设提供资金支持。所建铁路将连接巴西大豆及玉米产区与港口，有望给正缓慢脱离深度衰退的巴西经济带来提振。
中国也将受益，因为中国是巴西粮食的一大购买国。Arbache表示，该基金的投资决定将由包含巴西及中国官员的一个委员会做出，会兼顾到两国的优先事项。
Arbache并称该基金的资源将主要分配给基建，但也将接受制造业、农业和科技相关的融资请求。
中国将为该基金所接受的项目提供四分之三的资金支持，也就是150亿美元，其余部分将由巴西银行业者提供，比如巴西国家经济暨社会发展银行(BNDES)、巴西联邦储蓄银行(Caixa Economical Federal) 和私营银行等。(完)
(编译 刘秀红；审校 许娜)
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路透北京6月28日 - 中国金融期货交易所周三表示，根据新的金融期货投资者适当性制度实施办法，将对投资者申请开户时资金验证时限做出调整，并明确期货公司会员应落实适当性制度执行统一的综合评估、多级审核等要求。
路透北京6月28日 - 中国国家发展改革委和商务部周三发布《外商投资产业指导目录（2017年修订）》，与2015年版相比，减少30条限制性措施，鼓励类条目数量则基本不变，继续鼓励外资投向先进制造、高新技术、节能环保、现代服务业等领域；并将于7月28日起正式施行。