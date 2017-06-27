中巴200亿美元投资基金开始向基建和科技项目开放

路透巴西利亚6月26日 - 巴西规划部国际事务司司长Jorge Arbache周一告诉记者，一只由中国资助的规模200亿美元的基金准备接受投资投标文件。

两国去年同意成立这只基金，预计将为巴西铁路建设提供资金支持。所建铁路将连接巴西大豆及玉米产区与港口，有望给正缓慢脱离深度衰退的巴西经济带来提振。

中国也将受益，因为中国是巴西粮食的一大购买国。Arbache表示，该基金的投资决定将由包含巴西及中国官员的一个委员会做出，会兼顾到两国的优先事项。

Arbache并称该基金的资源将主要分配给基建，但也将接受制造业、农业和科技相关的融资请求。

中国将为该基金所接受的项目提供四分之三的资金支持，也就是150亿美元，其余部分将由巴西银行业者提供，比如巴西国家经济暨社会发展银行(BNDES)、巴西联邦储蓄银行(Caixa Economical Federal) 和私营银行等。(完)