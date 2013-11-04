中国投资者对巴西失望 投资减少

2012年7月23日，在巴西央行拍摄到的新的面值为10元和20元的巴西纸币。 REUTERS/Cadu Gomes

路透圣保罗11月1日（记者 Brian Winter/Caroline Stauffer） -对于中国投资者来说，巴西不再是希望之地。

中国企业曾大举进军巴西，寻找铁矿石等原材料，并希望开发消费品市场。但是巴西经济增长停滞不前，成本高昂以及政界和民众对中国企业并不十分欢迎，这令中国企业的高管们越发沮丧。

近期的研究和对中国及巴西官员的采访显示，中国对巴西的投资正在下降，2007年以来宣布的700亿美元左右投资项目中，高达三分之二的项目或被暂停，或被取消。

这种下降完全在预料之外，投资者和分析师称，短期内反弹的希望渺茫。处于困境的巴西经济将因此失去一个之前看起来非常可靠的未来增长源头。

“投资巴西的热情在下降。在巴西运营是个巨大的挑战，”中国银行(601988.SS)巴西分公司首席执行官张东向说道。

张东向在圣保罗的办公室接受路透采访，对巴西公众越来越大的抵制和总统罗塞夫所在的左倾政党通过的“贸易保护主义”政策表示不满。

“公众观点有时似乎反对外国投资……好像这会让当地行业更加没有竞争力似的。有些观点很过时。”

张东向表示，尽管一些中国企业在巴西取得了成功，“很多企业心存质疑。”

中国对巴西的投资减少引发对“南南”资本流动强度的质疑。

当然，中国对巴西的投资仍高于过去10年。中海油(0883.HK)和中石油等企业仍能看到巴西的机会，这两家企业近期获得了巴西Libra油田的开采权。

中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)近日出资16.2亿雷亚尔（7.26亿美元）收购了巴西中型银行工商银行（Banco Industrial e Comercial SA）BICB4.SA的72%股份。

中国仍是巴西最大的贸易伙伴国，因中国对巴西大宗商品的需求，巴西对中国的出口一直很稳定。

三四年前，巴西政客曾期待中国投资会根本性改变巴西的贸易流，为新的基础设施提供急需的资金，但这种乐观情绪明显降温。

近几年，全球投资者看好巴西的程度都有所下降，而中国投资兴趣的涨落尤其明显。

这种结果尤其令巴西农业部门失望，直到最近该部门仍冀望中国来帮助改善该国落后的公路、铁路和港口，因这些基础设施落后，制约了其作物出口。

“我没听说一个中国计划投资的基础设施项目被实施，”为Aprosoja监控物流的EdeonVaz说道。Aprosoja是巴西最大的大豆生产商协会。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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