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中国财经 | 2017年 3月 22日 星期三 18:05 BJT

中国部分大型超市将巴西肉类下架 因食品安全忧虑发酵

路透北京3月22日 - 中国一些大型食品供应商已将巴西牛肉和家禽肉下架，这是巴西肉类加工业丑闻正在损及其最大出口市场业务的首个切实信号。

在中国临时暂停进口巴西肉类几天后，高鑫零售(6808.HK)、全球零售巨头沃尔玛(WMT.N)及德国超市麦德龙(Metro)(MEOG.DE)的中国分支均采取了上述行动。(完)

(编译 于春红; 审校 刘秀红)
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