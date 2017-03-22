中国部分大型超市将巴西肉类下架 因食品安全忧虑发酵

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透北京3月22日 - 中国一些大型食品供应商已将巴西牛肉和家禽肉下架，这是巴西肉类加工业丑闻正在损及其最大出口市场业务的首个切实信号。
在中国临时暂停进口巴西肉类几天后，高鑫零售(6808.HK)、全球零售巨头沃尔玛(WMT.N)及德国超市麦德龙(Metro)(MEOG.DE)的中国分支均采取了上述行动。(完)
(编译 于春红; 审校 刘秀红)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。