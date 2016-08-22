（重发）焦点：中国电企已成巴西电力产业的中坚力量

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路透圣保罗8月19日 - 中国电力企业集团逐渐成为巴西电力产业的中坚力量，后者目前债台高筑、严重衰退，而且收购障碍比起其他主要市场来得宽松，因此引发了一波购并潮。

根据汤森路透的交易讯息数据，自2015年初以来，巴西宣布的六件大型电力产业购并案中，有三件就有中国企业的身影。未来几个月，这种情况料将明显加剧，因债务缠身的收购目标加快出售脚步，且中国企业认为其价格和条件均颇为吸引人。

Upside Finance总裁Humberto Gargiulo表示，收购兴致高昂，并不意谓着中国国家电网或其他中国电企会出过高的价格来收购巴西资产。Upside Finance在之前几次国家电网对巴西输电业务的出价中提供建议。

7月1日时，国家电网同意以59亿雷亚尔(18亿美元)买下建筑集团Camargo Correa SA所持CPFL Energia SA的23.6%股权。国家电网将必须向CPFL的其余股东提供相同的出价，这可能让该交易价值提高三倍。

CPFL交易案已协助巴西公共事业类股重新定价，巴西公共事业股在下跌近四年后，今年已上涨49%。

直接了解内情的消息人士对路透表示，中国长江三峡集团公司也同样正在分析一些待价而沽的资产。不过消息人士说，目前该集团并不急于出手，希望审慎评估所有交易的相关影响和估值。

“我们正在对多项机会与可能的收购进行分析...我们想要参与进去，”长江三峡集团(巴西)主席Li Yinsheng表示，不过他对此并未详加说明。三峡集团是全球最大的水力发电企业。

中国投资大量涌向陷入困境的巴西发电行业，凸显出中国正努力向海外寻求新的增长来源。中国电力行业对外收购计划在北美、欧洲与澳洲遭遇越来越大的阻力，这让巴西更添吸引力。

巴西矿业与能源部长Fernando Coelho一再表示，对中国的收购“没有偏见”。

汤森路透数据显示，2010年以来，巴西已成为中国国家电网公司第二大收购目标，该公司期间支出的收购资金共计201亿美元，其中23%用在了巴西。同期三峡集团的278亿美元收购交易中，巴西也占到15%。

分析人士称，CPFL将成为国家电网在巴西发电、输电和配电领域进一步扩展的一个跳板。

经过数年的大举借债以及两年的衰退后，预计巴西电力资产将开始招标出售，其中包括Geracao Paranapanema SA以及Renova Energia SA (RNEW11.SA)。

电力产业通常被视为具有抵御经济下行的韧性，但用电量下滑加上借贷成本处于九年最高，已使业界深受其苦。

“这些中资企业显然愿意接受其收购的回报暂时低于平均水准...不过他们会想要确认自己不是买贵了，”Upside Finance的Gargiulo说。(完)