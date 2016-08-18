穆迪上修巴西、俄罗斯和中国今明两年宏观展望

路透8月17日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三宣布，上调全球最大新兴市场经济体2016和2017年展望，预计20国集团(G20)新兴市场今明两年分别成长4.4%和5%。

穆迪的分析师在研究报告中表示，他们预期新兴市场经济成长整体趋于稳定，但预测部分国家增长加快，部分国家放缓。

穆迪上修了巴西、俄罗斯和中国的宏观展望，下修了土耳其和南非的成长预期。

“我们看到了一定程度的稳定性...资本似乎相当强劲地回流，而且是遍及各个地区，”穆迪副总裁及资深分析师Madhavi Bokil表示，“相对于今年稍早，金融市场波动性下降了，新兴市场整体来看有所改善。”Madhavi Bokil是上述报告的作者之一。

继2015年萎缩3.8%和今年可能下降达4%之后，穆迪预期巴西经济在2017年恢复正增长。Bokil认为该国经济改善，是因为代理总统特梅尔(Michel Temer)今年稍早上台后，企业和投资者对巴西的信心增强。

俄罗斯经济在2015年萎缩3.7%，今年料再度出现萎缩。但穆迪报告显示，得益于油价上涨及工业生产增长，该国2017年经济增幅最高可能达到2%。

中国2016年和2017年的GDP增幅预估分别上调至6.6%和6.3%。

报告称，之所以上调增幅预估，主要是因为中国经济企稳，大宗商品价格反弹，且资金重新流向新兴市场。穆迪还指出，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在2016年升息周期步伐放缓也是原因之一。

“在今年稍早非常震荡的金融市场已稳定下来，而且对美联储升息的预期已被推后，”Bokil说，“这消除了一些外部压力。”

但穆迪并未在报告中指出，预计美联储会在今年底重启紧缩周期。

穆迪说，全球经济前景所面临的最直接下行风险是11月的美国总统大选。(完)