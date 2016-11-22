中国商务部称中国与巴西应合作解决钢铁问题 贸易保护无法根本解决困难

路透北京11月22日 - 针对巴西工贸服务部对原产自中国的热轧钢板发起反补贴调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军周二表示，中巴双方应合作解决当前钢铁产业面临的问题，贸易保护措施不仅无助于从根本上解决全球经济问题和产业面临的困难，反而会对正常的国际贸易秩序形成阻碍。

此前巴方已于7月20日对同一产品发起反倾销调查。商务部网站新闻稿援引他称，巴西铁矿石产业和中国钢铁产业作为上下游产业联系紧密，中国钢铁产品在巴西市场份额不足2%。

“中方注意到巴方五年多来已先后对多个门类的中国钢铁产品发起总计14起反倾销调查，并在绝大多数案件中采取了限制措施。此次是巴西首次对中国发起反补贴调查，中方对此表示高度关注。”王贺军表示。

他强调，20国集团领导人杭州峰会公报重申反对任何形式的贸易和投资保护主义，集体应对钢铁产能过剩等全球性问题。中巴同为20国集团成员和金砖国家成员，对此负有重要责任和义务。中国政府高度重视钢铁产能过剩问题，已主动采取一系列措施化解产能过剩并取得积极成效。

王贺军并称，中国政府一贯主张审慎、克制、规范使用贸易救济措施，并鼓励中国钢铁企业与国外同行通过贸易、投资、技术合作等多种形式谋求共同发展，化解贸易摩擦，实现互利共赢。（完）

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