中国商务部称中国与巴西应合作解决钢铁问题 贸易保护无法根本解决困难

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月22日 - 针对巴西工贸服务部对原产自中国的热轧钢板发起反补贴调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军周二表示，中巴双方应合作解决当前钢铁产业面临的问题，贸易保护措施不仅无助于从根本上解决全球经济问题和产业面临的困难，反而会对正常的国际贸易秩序形成阻碍。
此前巴方已于7月20日对同一产品发起反倾销调查。商务部网站新闻稿援引他称，巴西铁矿石产业和中国钢铁产业作为上下游产业联系紧密，中国钢铁产品在巴西市场份额不足2%。
“中方注意到巴方五年多来已先后对多个门类的中国钢铁产品发起总计14起反倾销调查，并在绝大多数案件中采取了限制措施。此次是巴西首次对中国发起反补贴调查，中方对此表示高度关注。”王贺军表示。
他强调，20国集团领导人杭州峰会公报重申反对任何形式的贸易和投资保护主义，集体应对钢铁产能过剩等全球性问题。中巴同为20国集团成员和金砖国家成员，对此负有重要责任和义务。中国政府高度重视钢铁产能过剩问题，已主动采取一系列措施化解产能过剩并取得积极成效。
王贺军并称，中国政府一贯主张审慎、克制、规范使用贸易救济措施，并鼓励中国钢铁企业与国外同行通过贸易、投资、技术合作等多种形式谋求共同发展，化解贸易摩擦，实现互利共赢。（完）
欲览详情，请点击商务部网站：here
(发稿 李子木；审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。