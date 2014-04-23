独家：两批原定销往中国的巴西大豆船货已转往美国

路透芝加哥4月22日 -周二公布的港口和海运最新数据显示，两批原定销往中国的巴西大豆船货已转往美国，首次清楚地表明美国正在吸收部分中国购买的过多巴西大豆。这些大豆面临中国买家违约的风险。

这两船大豆由日本丸红(Marubeni)(8002.T)卖出，总计12.6万吨，计划于下个月运抵美国。

中国进口企业最近已经对至少50万吨美国和巴西大豆进口合同违约，总金额达到约3亿美元，为10年来最大，因在国内大豆加工出现亏损之际，大豆买家难以开出信用证。

丸红是中国最大的大豆供应商之一，每年和Gavilon总计向中国出售1,500-1,600万吨大豆，相当于中国每年进口量6,000万吨的约四分之一。去年丸红株式会社收购了Gavilon。

贸易消息人士称，与其它大型谷物贸易商相比，丸红面临中国买家违约的风险更甚。

“在所有跨国公司中，他们对中国的销量最大，如果有公司遇到麻烦，他们就肯定跑不了。他们正在试图减少损失，找其他地方把大豆运过去，并不是什么太意外的事，”Price Futures Group副总裁Jack Scoville说。

丸红的美国分公司没有立即回应置评要求。巴西分公司拒绝对中国的情况发表评论。

跨国谷物交易商Archer DanielsMidland(ADM.N)否认中国违约的船货中有该公司的商品。其同业邦吉(BG.N)和嘉吉CARG.UL也拒绝置评。

美国农业部预测，为补充库存，美国今年大豆进口量将达到创纪录的177万吨，目前国内大豆库存为10年来最紧张。两批巴西大豆船货已经于本月运抵，预计未来三四个月将会有更多船货运至，其中部分来自加拿大。

“一艘装载大豆的巴拿马型船舶从圣卡塔琳娜州图巴朗出发，原本前往中国，现在改运至美国，”经纪公司RJO'Brien负责研究工作的副总裁Rich Feltes周二援引圣保罗一家与RJO有资金往来的关联公司消息证实。

另一艘名为Akaki的巴拿马型货船已在去往美国的途中，该船4月中旬在巴西南圣弗朗西斯科港装载了6.6万吨大豆。根据网站信息显示，该船定于5月7日抵达美国北卡罗来纳州威明顿港。

根据巴西海运服务公司Williams的船只时间表，丸红售出的船货原定于上周装运然后运往中国。

有关目前大豆运往美国的消息令芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆合约价格承压，大豆旧作较新作的溢价缩窄至每蒲式耳约0.10美元。上周该价差曾扩阔至每蒲式耳2.71-1/2美元高点，因忧虑供应吃紧。(完)

(编译 许娜/郑茵 审校 徐文焰)

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