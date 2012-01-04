《热点透视》中国2012年经济增长率可能不到8%

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 顾蔚; 编译 艾茂林
路透香港1月3日电---中国经济2012年增长率可能降至不足8%,尽管多数中国观察人士仍预计增速会接近9%.三项因素可能将中国国内生产总值(GDP)增长率压至10年低位,那就是房价下跌、房地产投资骤降以及出口放缓.上一次,北京方面拿出了经济刺激措施,这一次却恐怕是心有余而力不足.
房地产市场崩盘是最大的风险所在.在历经数年房价上涨後,一些房地产开发商开始纷纷降价,截至12月中旬的新楼盘单价已大幅调降20%.很多人认为政府出於经济增长考虑,会很快出手救市.但如果当局任由楼市泡沫越吹越大,就有可能完全丧失公信力.一些悄然松绑限购令的省份,马上接到中央要求继续执行限购的通知.
若房地产投资骤降,或给占中国GDP约一半的固定资产投资构成沉重打击.为保留现金,开发商已经在放慢项目建设的速度.银行受资本充足率上调所限,不指望能帮上多大的忙.省市级政府可以委托开发商建设保障性住房,确保他们有活可干,但随着地方财政收入下滑,当地政府有多大的资金实力尚不明确.
贸易亦可能为GDP拉後腿.2011年中国贸易顺差急速缩窄,也可以想见2012年至少会有一个季度录得贸易逆差.亚洲邻国正在借助本币贬值赢得竞争力,而出於对中美贸易摩擦的担心,北京方面却不能允许人民币大幅贬值.
还有一些不确定性较高的其它因素也可能拖累经济.房价下跌或影响到汽车、家具和家电的销售.虽说政府可以透过减税和下调进口关税等方式,来刺激这几类产品的销售;但在经济放缓时期,政府的税收收入也许已经面临着压力.
最乐观的情形是,中国经济以低於平均的速度捱过2012年.但真正的未知因素在於信心.如果房价开始严重滑坡,业主和消费者开始悲观失望,那麽即便政府再祭出一轮刺激计划只怕也难以力挽狂澜.若真是那样,或许连8%的GDP增长率都算得上乐观了. (完)
--译文审校 龚芳
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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