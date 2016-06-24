分析师观点：英国公投决定脱欧 对中国影响有利有弊

路透北京6月24日 - 经过公投，英国脱欧已经成为事实，这是欧洲乃至全球金融市场自2008年金融海啸后遭遇的最大冲击，对中国的影响亦不容小觑。

以下是分析师观点：

--方正中期研究院研究员 季天鹤:

英国脱欧短期内因市场情绪影响会让人民币有所走贬，但整件事情对中国影响不大，从实体经济的角度传导讲，影响比较弱、比较缓慢。这会导致联储加息放缓，进一步减少对人民币汇率的压力，相当于人民币因风险情绪看贬，因联储继续推迟加息而受到支撑，总体上影响并不是一边倒的。预计7月份人民币汇率会走到6.7，然后就需要再看看了。同时，英国脱欧并非一锤定音，而是留下了巨大的不确定性，利多美元和黄金等避险资产。

--中银香港首席经济学家 鄂志寰： 金融市场以剧烈的震荡做出即时反应，外汇市场反应程度超过其它金融市场，欧元、英镑沦落，日元美元抬升，金融市场流动性抽紧，主要经济体央行需要及时应对。外汇交易大增，价差明显拉大，市场风险上升。可能会有一些交易出现困难。英国公投后全球金融市场的剧烈动荡意味着美联储今年加息的可能性再次下调，负利率可能从欧日走向全球范围。

对人民币影响，短期加剧贬值压力，中长期，在金融市场逐渐回归基本面后，全球大范围负利率环境，可能会使人民币成为高息货币的代表，正利差因素对人民币汇率的支持作用将有一定程度的提升。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

对全球汇率市场是较大冲击，汇率波动会比较剧烈，持续时间也会较长，这可能是上世纪90年代末以来的较大的变化，尽管英镑本身不是新事物，但其主权低位发生变化，与欧盟之间关系发生变化。

脱欧的影响对中国经济影响不会形成显着的负面冲击，从贸易格局上来说，欧盟和英国合在一起还是分开对中国的贸易可能不会有消极变化，反而可能有积极变化，比如部分商品开拓市场可能会形成两个市场的竞争关系。

对人民币汇率而言，脱欧对汇率而言是中性影响，鉴于人民币对欧元和英镑汇率相对稳定，短期可能会出现对英镑的暂时升值，但这种现象是否会持续还有待观察。

整体而言，影响是比较中性的，从另外角度而言，人民币国际化也可能是好事，对国际货币的需求可能更趋于多元化，为了汇率体系稳定，需要多元化，对人民币接纳的速度可能会有一定的加快。

--海通证券宏观组 姜超、顾潇啸等：

英欧宣告“分手“，黄金国债保值--1）公投结果决定脱欧。今日英国公投结果公布，决定脱离欧盟，持续43年的同盟即将宣告结束。根据里斯本协定，英国有两年时间与欧盟谈判，重新界定双方经贸关系。脱欧几成定局后，英镑、欧元对美元大跌10%和4%，避险情绪推升黄金一度上涨8%、日元升值6%，美元指数一度上行3.9%。

2）欧洲一体化严重受挫。英国是欧盟内第二大经济体，贸易上又是欧盟净需求国，脱欧不仅将对欧盟经济构成打压，也可能引发连锁反应，疑欧情绪滋长，甚至出现跟随脱欧现象，欧盟内部不稳定性进一步加剧。脱欧对英国亦弊大于利，英国贸易、投资、就业均将受较大冲击，尽管移民问题有望缓解，但在新关系模式下“会员费”未必大减。

3）美联储年内加息或落空。美国5月非农数据大幅低于预期，凸显其经济结构性问题，联储6月议息声明和耶伦讲话整体偏鸽，如今英国脱欧导致全球金融市场巨幅震荡，全球经济复苏不确定性增加，联储年内加息几乎落空。

4）经济汇率承压，呼唤央行降准。英国占中国出口不足3%，脱欧短期对中国经济冲击有限，但长期看欧盟是中国第一大贸易伙伴，一旦脱欧导致欧盟经济衰退，中国经济亦受冲击。此外，脱欧打压英镑、欧元，推升美元指数，人民币汇率将继续承压，流动性和经济下行压力均呼唤央行及时降准对冲。

5）避险情绪升温，黄金国债保值。目前全球增长乏力，而央行宽松货币政策只会导致资产价格上涨，加剧贫富差距和社会矛盾。英国脱欧打开了全球化倒退的潘多拉魔盒，年底的美国大选可能是下一个黑天鹅，避险情绪或持续高涨，黄金是保值首选，国债也是短期避风港。

--长江证券宏观固收组：

英国退欧已成定局，未来风险继续来自欧洲。

1） 欧盟未来可能继续是风险来源。

2） 英国退欧公投基本已成定局。虽然从程序上来说，英国国会可以否决公投决议，但这种行为意味着政治上的自杀，因为它违反了人民的决议。此外，唯一一种可能否决公投结果的情形是，国会强制推进政府改选，而支持英国留在欧盟的政党成功当选，这样的话，新当选的政党可以否决原有的公投结果（大选的效力要高于公投）。但从目前来看，这次情形发生的概率较低。

3） 英国与欧盟的故事并未结束。根据规定，英国与欧盟将就退欧后的各项法律和经济制度等进行谈判，该谈判时间最短为2年，具体时间由谈判进程决定。需要注意的是，在谈判期间，英国依然需要遵守欧盟的相关法律条约。此外，虽然英国退出了欧盟，但它在未来依然可以重新申请加入欧盟，但这需要经过欧盟其他27个成员国的同意，并且必须接受欧元（放弃英镑）作为官方货币。

4） 英国退欧对全球经济的影响。在已发表的报告《英国退出欧盟？——难以承受之痛》中，我们提到，退出欧盟将极大打击英国服务业和金融业，进而给英国经济带来较大损失。此外，欧盟局势的混乱可能进一步打击全球需求，美国和欧盟经济复苏大概率放缓。对于中国来说，虽然中国对英国的贸易依存度较低，但欧盟和美国经济的放缓将进一步制约中国外部需求的复苏。

--九州证券全球首席经济学家邓海清：

英国脱欧：欧盟的黑天鹅，中国的白天鹅。英国脱欧对中国的资产价格已经产生了影响，今天中国股市表现不佳。但我们认为国内投资者对这一事件的解读有失偏颇。我们认为，英国脱欧对英国来说是利益最大化的选择，对中国也是重大利好，而不是利空。

1、英国脱欧会对全球市场造成巨大冲击，可以看做是对全球市场的一次压力测试。

2、英国脱欧后失去了欧盟这一巨大的市场，就必然要寻找新的市场，这就需要加强与中国的合作，对中国市场的依赖性增强。英国作为一个岛国，资源相对匮乏，因而对于俄罗斯这样资源丰富的国家来说也是机遇。

3、根据占优货币理论，欧盟解体后，欧元的可靠性降低，在良币驱逐劣币的机制下，人民币就有了更大的崛起机会。

4、美国金融危机后，各国都通过货币和财政刺激勉强维持了局面，经济未现断崖式下跌。现在看来，金融危机最大的“背锅侠”反而是欧盟。经过2008年金融危机、欧债危机、英国脱欧等一系列打击，欧盟摇摇欲坠，面临分崩离析的局面，再次反映了欧盟的脆弱性。投资者对欧盟经济、对欧元的信心都有可能发生逆转。

5、从各国收益和损失来看，英国脱欧的最大受益者是中国和俄罗斯，其次是美国。对美国而言，核心利益是北约的稳定，而不是欧盟的稳定。最大的受害者当然是欧盟，对欧盟的伤害甚至要比恐怖袭击更大。其次是日本。英国脱欧后日元作为避险货币大幅升值，安倍经济学再次“躺枪”，更难进行下去了。对于英国本身，短期受损，但长期来看是利益最大化的。对于印度、越南等新兴国家来说，英国脱欧可能导致经济全球化趋势停滞甚至逆转，它们无法享受到经济全球化的好处，也是受害者。

6、对于国内资产价格，投资者应该区分短期影响和中长期影响。从短期来看，确实需要风险规避。但从中长期来看，从政治、经济、金融等更全面、更宏观的视角来看，英国脱欧长期利好中国，很可能是中国的又一个“战略机遇期”。

--莫尼塔宏观组：

人民币汇率“韧性”仍在,英国退欧坐实后，人民币贬值预期再度面临激化。截至目前，离岸人民币对美元汇率已大幅贬值0.86%至6.6386，两岸汇差扩大至256点。在此情形下，央行势必再度出手干预，人民币对美元汇率仍将表现出“韧性”。

央行干预方式可划为两条：一是适当“少贬”人民币对美元中间价，同时允许人民币对一篮子货币汇率有所升值。这在一定程度上有助于缓和人民币贬值预期。而春节以后CFETS人民币指数不断创下新低，为其后续的升值预留了空间。

二是直接干预外汇市场和加强资本管制，在此方面央行的工具箱已然充实。目前央行不仅外汇储备充足，对离岸市场的干预也更加迅捷和有效，外汇掉期操作等亦已成为抑制过度跨境资本流动的得力工具。此类干预方式是情势紧急下的度势之举。但只有短期确保人民币汇率不出大的问题，人民币国际化才能在长期得以实现，因此二者并不存在根本的矛盾和冲突。

--中信建投证券宏观债券 黄文涛：

英国脱欧，英国经济前景、英联邦的完整性甚至欧盟的完整性都面临挑战，全球经济前景不确定大增，英镑、欧元贬值、美元被动升值，美国年内加息前景再次蒙上阴影。

不应孤立看待这一事件，这是全球康波周期底部经济低迷和社会分化的总爆发，危机还将酝酿和蔓延。

我们一直强调避险是全年投资的主基调，黄金债券都是最优选择。中国国债也将受益于全球风险偏好的降低，珍重右侧。

继续维持年内10年国债2.5%-2.6%的下限观点。坚持“倾国倾城”的投资策略。

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

1、关注国际市场流动性是否会出现枯竭。由于公投结果事实上逆转了此前的民调，全球市场对这一结果并未做好充分预期，恐慌情绪急速上升，恐慌情绪的蔓延及金融市场的剧烈动荡，可能引发短暂的流动性风险，若出现这种情况，需关注是否会有衍生品的报价和交易出现停摆，从而给国内实体企业和金融机构带来意外损失（参考2008年金融海啸）。 2、国内金融市场将承受压力。短期而言，受到欧洲风险溢出的影响，国内金融市场将受到一定冲击。

1）海外市场避险情绪上升将促使美元、日元、美债上涨，英镑、欧元等非美货币贬值，美指的上涨将导致人民币CFETS指数和中间价面临被动贬值压力，短期走势料偏弱，有跌向6.65甚至6.68的风险，但预计央行不会允许人民币出现快速贬值，可能会通过中间价和入场干预的方式稳定汇率；

2）A股、港股将受到海外股市普跌的悲观情绪带动，预计面临下探压力，特别是港股，由于香港与英国经济联系更为紧密，港股受到的冲击更为直接和明显，但预计这种冲击持续时间不会太久，且不排除监管层择机出台利好政策进行对冲，同时这种外部冲击结束后，可能会为介入股市提供更好的时间窗口；

3）对海外和国内经济增长的担忧将抬头，有利于债市短期表现，长债有交易性机会。

3、中长期而言，英国脱欧意味着英国与欧盟之间必须进行贸易、投资、金融诸多领域的协议谈判和政策重估，英国与欧盟必须重新进行定位，这对中国经济将带来潜在的不利影响，假如英国脱欧导致欧盟出现新一轮衰退或悲观预期，料将通过贸易和投资链条传导至中国，而欧盟为中国第一大贸易伙伴，中国外贸受到的影响将尤甚，从而加大年内经济下行压力。

4、但也并非全是坏消息，英国脱欧可能促使美联储保持观望，美元加息时点料推迟，这反而有利于减轻人民币中期贬值和资本外流压力。

--民生证券宏观组 管清友、朱振鑫、张瑜：

① 全球资本市场将剧烈震动。

② 脱欧公投具有多大的法律效力？公投本身并没有法律效力的，法律并不要求议会必须遵从公投结果，但会有很大的政治压力迫使议会这么做，尤其是在公投结果很明确的情况下，也有过最后没有遵循公投结果的案例，比如希腊。

③ 脱欧到底如何脱？根据《里斯本条约》第50条规定，有退欧意向的成员国需要与欧盟进行为期两年的协商，如果两年谈不拢，只有全部成员国同意才可延长谈判期。考虑到欧盟担心产生多米诺效应，德法或在谈判退欧条件的时候提出苛刻条件，达成新协议的可能性比较低。

④ 两败俱伤有多严重？欧盟一体化的真谛是要素全流动，包括资本服务的跨境流动、商品贸易往来以及人力资本的自由流动：资本流动来看，英国净对外直投中，欧盟占据五分之一的位置，相应的，欧盟对外投资中，15%投向了英国；商品贸易来看，英国对欧盟贸易逆差占其总逆差50%；人力资本的流动来看，非英欧盟就业人口在英国整体就业人口的占比逐年提高，目前已经高达6.8%。退欧对双方都有巨大损伤。

⑤ 对英国有何影响？短期明确的弊大于尚不明确的利。

⑥ 对大类资产有何影响？退欧引发全球投资者风险偏好下滑，整体利好美元、黄金、日元等避险资产，利空股票、新兴市场货币、原油等风险资产，由于脱欧短期内两败俱伤，利空英镑、欧元。

⑦ 对主要国家货币政策影响？退欧成真，全球资产巨震，风险偏好下滑，流动性趋紧，各国央行以宽松为主，紧缩都将推迟，各国央行应该已经为此做好流动性准备与应急安排。美联储来看，欧元英镑大跌+避险情绪推升美元走强，加息年内大概率缺席；日央行来看，过去三个月未加码宽松+避险情绪推升日元走强，日央行或直接干预汇市抑制日元走强，7月大概率加码宽松；欧央行来看，宽松之路难回头，深陷泥潭。

⑧ 对原油价格有何影响？美元升值的计价因素打压+退欧经济冲击造成全球需求下滑+避险情绪=原油价格下行压力较大

⑨对人民币汇率如何影响？按照不同情境的压力测试来看，最优情境，英镑欧元同跌10%，美元指数升至99,如果CFETS不变，人民币中间价理论最大贬值压力为跌-2.53%至6.74,；最差情境，英镑欧元同跌30%，美元指数升至114，如果CFETS不变，人民币中间价理论最大贬值压力为跌-7.5%至7.0。但考虑到现在是CFETS与中间价两条腿走路的汇率逻辑，央行可以通过CFETS小幅升值来分担中间价贬值压力，两条腿承压性更好。

--中金海外策略组：

退欧尾部风险的发生，超出了市场和我们基准情形下的预期，我们认为将有以下一些影响：短期内，将对金融市场产生立竿见影的负面冲击，冲击已经开始显现。虽然公投结束后，从实际操作上英国真正脱离欧盟仍需要相当一段时间的程序、且对经济基本面的影响也需要一定时间来逐渐显现，但对金融市场而言无疑是一个巨大的尾部风险，短期内将带来显着的负面冲击和动荡。

参照2010~2012三次“欧债危机”、以及今年年初德意志银行事件中全球各类资产表现的历史经验，我们总结的可能影响路径和幅度为：1）市场波动大幅攀升；2）英国和欧元区资产受到大幅冲击（-15%左右，从高点到低点的最大跌幅）；3）但新兴市场受风险偏好和汇率两方面压力，影响反而可能更大（-20%）；4）而在主要市场当中，美国可能相对抗跌（-10%）；5）避险资产如黄金、美债和日元则大涨。此外，由于下跌引发的恐慌情绪会导致进一步的抛售，资产价格往往会出现明显的超调，因此我们建议，在恐慌情绪和风险偏好得到完全的释放、或者出现明确的转机之前，市场仍可能反复，因此暂时不要轻易接“下跌中的刀子”。

那么可能的转机有什么呢？我们认为，退欧尾部风险的出现、以及全球金融市场的恐慌性抛售会促使全球主要政府和货币当局出手安抚市场，如美联储再度关注并强调全球风险，今年不加息概率提升；欧央行和日本央行向市场提供流动性、甚至采取进一步的宽松措施等等。而欧盟和欧洲主要国家官员也可能采取措施会安抚市场和民众，防止由此引发的恐慌情绪进一步扩散。如果转机出现，我们提示，在恐慌情绪导致资产价格超跌的背景下，待情绪稳定后，反而会提供更大的反弹和参与机会，一定程度上或可以复制年初市场动荡下跌后的情形，也即我们在下半年展望报告《低回报，高波动，待转机》中强调的“高波动、待转机”。

但中长期的影响不容忽视。抛开金融市场层面，我们认为英国退欧将从经济基本面、地缘政治等诸多方面带来目前可能仍无法估量的长期和深远影响。

近期相关新闻：

--周四具有标志性意义的英国公投结果显示，民众选择离开欧盟。这一结果使英国走上一条充满不确定性的道路，也是对二战以来欧洲增强团结的努力最大的一记打击。

--中国央行周二称，中国经济仍面临较大下行压力，但有望保持在合理区间；居民消费价格将温和上涨，但也存在不确定性；央行将进一步完善市场化汇率形成机制，促进形成境内外一致的人民币汇率。

--中国股市沪综指周五早盘收跌逾1%，因英国脱欧派暂时领先拖累亚太股市普跌。分析师指出，英国脱欧如果成为现实，将会对全球金融市场造成短暂冲击，不过全球央行对此已有预案，需密切关注稍后英国公投最终结果和全球央行举措。

--中国人民币兑美元即期周五早盘一度大跌370点至五年半新低，中间价亦跌逾百点。交易员称，英国脱欧公投中脱欧支持率目前暂占上风，英镑暴跌并提振美元指数，人民币出现一轮明显贬值；但因最终公投结果仍具不确定性，午后仍存较大波动可能。（完）