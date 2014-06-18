农业银行原副行长杨琨受贿案开庭 涉案金额逾3000万元

中国银监会主席助理杨家才及亲属受查 涉交行杨东平案--财新网
路透北京4月17日 - 中国金融反腐不断升级。中国知名国内媒体--财新网报道称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报道称，杨家才所涉的是交行杨东平案。
路透北京6月18日 - 中国最高人民检察院周三公布，中国第三大银行--中国农业银行(601288.SS) (1288.HK)原副行长杨琨受贿案周三在南京市中级人民法院开庭审理。
起诉书指控，2005年至2012年，被告人杨琨利用其中国农业银行副行长、中国农业银行股份有限公司副行长的职务便利，在贷款、产品销售等事项上为有关企业和个人谋取利益，先后收受他人给予的财物折合人民币3,079万余元人民币。
该案件由江苏省南京市人民检察院提起公诉。
去年5月，杨琨因严重违纪违法被开除党籍和公职，并收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。（完）
(发稿 谢衡；审校 黄凯)
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路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
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