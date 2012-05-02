外企在中国面临贿赂“雷区”

路透上海4月30日电（记者 简森）---在中国做生意的外国企业必须在贿赂成风的企业文化中小心前行，即不能违反中国或本国的法律，还要想方设法扫除拓展在华业务中面临的障碍。

行业和法律专家称，特别是在与负责项目审批的地方官员打交道等方面，要想获得必要的许可证，用现金或不合法礼物行贿仍是司空见惯的做法。

尤其是对美国企业而言，这意味着他们需要尽量避免违反《反海外腐败法》（FCPA），该法律禁止美国公司及其他机构向外国政府官员行贿。

上海金杜律师事务所（King and Wood Mallesons）合伙人胡梅（Meg Utterback）经常负责一些企业调查的案子，她说：“任何受到层层管制的行业，通常也潜藏着高风险。”

许可问题

美国证券交易委员会（SEC）和司法部已经加强了对可能违反FCPA企业的审查，特别是在国企是经济中坚力量的中国等国家。

据路透上周报导，SEC已经对美国主要电影公司及他们在中国的交易展开调查，过去两个月至少向五家电影片商发出问询信函，当中包括新闻集团旗下的20世纪福克斯(NWSA.O)、迪士尼(DIS.N)和梦工厂动画公司DWA.O。这是他们发起的最新一轮行动。

电影行业在中国受到严格管制，政府对每年在各大影院上映的进口影片数量加以限制。今年2月，中国放松了对进口影片的控制，当时正值中国国家副主席习近平访问美国期间。

在华的外企面临的许多问题，与《纽约时报》上周报导沃尔玛(WMT.N)在墨西哥遭到行贿指控背後隐藏的问题如出一辙。

驻北京的反腐及合规律师Beatrice Schaffrath称，“从获得许可和不断遭到本地竞争对手排挤的角度看，这些外企在中国面临（与墨西哥）同样的问题。”

谁是官员？

在中国，许多企业和机构由政府所有或与国家有着千丝万缕的关系，因此许多在其他国家本不属於这个范畴的人也被FCPA视为政府官员。

法律专家称，根据FCPA的规定，就连国营医院的医生和国企的职员，也会被看作政府官员。

胡梅称：“由於在做生意过程中牵涉了许多半官方机构、国企和政府官员，问题十分棘手。”

除了可能引起美国当局注意的贿赂案外，企业还面临防范商业贿赂的艰难斗争，而中国法律也禁止进行这样的贿赂。

据业内人士称，在采购等领域，这种情况比比皆是，地方企业或政府机构负责采购决定的人通常都希望获得回扣。有人还称，这样的问题在中国欠发达地区更为严重。

“假公济私”

面对这样的企业文化，外企员工自身也面临寻求个人非法所得的风险。

上周，摩根士丹利(MS.N)前任高层彼得森（Garth Peterson）承认犯下密谋逃避美国FCPA内控规定的罪行，并与证券监管机构达成和解协议，当中包括永久剥夺从业资格等。

美国监管机构称，彼得森通过秘密安排，让自己和一位中国官员获取数百万美元，为掩人耳目，他将这些钱假装为支付给摩根士丹利的中间人费用。彼得森曾任摩根士丹利房地产投资和基金谘询业务的董事总经理。

有一些理由让人们对中国当局会采取强硬措施清理肆虐的贿赂之风抱有乐观态度，相信这最终会令外企在中国做生意时面临的问题雷区越来越少。

胡梅称：“我认为，你们将看到中国官员会越来越重视这些问题。”

“显然，有很多的力量正在介入，至少从目前看，这或许会让（外企面临的）竞争公平一些。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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