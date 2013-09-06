中国对制药业贿赂行为调查令外企蒙受不公正待遇--商会

路透北京9月5日（记者 Michael Martina） - 中国欧盟商会周四称，外国公司在中国调查制药业行贿受贿案件时受到不公正对待，其实这些公司普遍都很守法。

最近几个月，中国当局开展了一系列腐败和反垄断调查，令试图投机取巧的外国公司惴惴不安。

英国制药企业葛兰素史克(GSK.L)是身处聚光灯下的最大外国公司。中国警方指控该公司向旅行社等机构转移30亿元人民币，以便向医生和官员行贿来提高药品销量。该公司也曾表示，其一些中国高管似乎违反了法律。

中国欧盟商会制药业工作组主席Bruno Gensburger称，受调查的外国公司都有全球化的标准作业程序（SOPs），对他们在华行为“基本上”都非常负责任。

“我觉得有点不公平的是，十分认真对待SOPs的外国公司，却受到了最多的调查，也最受歧视。就我目前所知，并没有中国公司受到调查，”Gensburger在商会发布年度报告的记者会上对记者说。

“我们都想要在一个干净的环境中工作。我们今天要问的是，如果这场行动的目的只是为了吓唬个别公司或者营造特别气氛，我觉得这样并不能解决任何问题。”他还补充说，所有制药公司都已全力配合中国当局的调查。

中国欧盟商会主席大卫·库奇诺（Davide Cucino）称，如果这些案件依法处理，而且中国媒体平衡地报道本国公司的腐败问题，那么欧洲的企业将会感到满意。

中国外交部发言人洪磊在周四例行记者会上被问及此事时称：“中国将坚持互利共赢的开放战略，大力加强自身的投资环境建设，持续优化公共服务与管理，不断完善市场体系，为投资者提供公平、稳定、透明的投资环境，依法保护外商投资企业的合法权益，对来自于不同国家和地区的投资者一视同仁、平等对待。”

“同时，我们也希望有关企业在中国投资经营期间遵守中国的法律法规。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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