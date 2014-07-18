金砖应急储备为成员国提供短期流动性支持 中国投票权最高--人行

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京7月18日 - 中国人民银行表示，金砖国家应急储备安排着眼于金融稳定，在成员国面临国际收支压力时提供短期流动性支持。其中，各成员国投票权与承诺出资额挂钩，除设立5%基本投票权平均分给金砖五国外，剩余95%投票权按承诺出资额成比例分配。中国承诺出资最多，投票权也最高。
中国央行在就金砖国家应急储备安排答记者问时称，金砖应急储备安排不仅通过流动性工具在成员国发生国际收支困难后提供资金支持，还可以通过预防性工具在实际困难发前，通过各成员国建立的互换承诺，稳定预期，减少不确定性，提振市场信心。
“金砖各国的承诺资金是一种预防性安排，各成员国并不需要立即支付资金，只做名义互换承诺，不涉及直接的储备转移。仅当成员国有实际需要、申请借款并满足一定条件时，才启动互换操作、实际拨付资金。”人民银行称。
本周二，中国央行行长周小川在巴西福塔莱萨签署了《关于建立金砖国家应急储备安排的条约》。应急储备安排初始承诺互换规模为1,000亿美元。各国最大互换金额为,中国410亿美元，巴西、印度和俄罗斯各180亿美元，南非50亿美元。应急储备安排须在所有成员国完成国内审批程序后正式生效。
中国央行表示，各成员国投票权与承诺出资额挂钩，但为兼顾各方诉求，设5%的基本票由五国均分。综合计算，中国投票权为39.95%，巴西、俄罗斯、印度各为18.10%，南非为5.75%。应急储备安排采用双层治理与决策机制，由部长级理事会以共识决定战略性问题，由常务委员会以共识或简单多数票决定操作性问题。其中，互换申请及展期申请按简单多数票决策审批。
中国央行称，金砖各国的承诺出资额在统筹考虑各自发展阶段、GDP水平、外汇储备规模等基本国情因素后协商确定。应急储备安排中各国最大借款额等于一国承诺出资额的倍数，其中中国的最大借款额为承诺出资额的0.5。
建立应急储备安排的磋商由金砖国家领导人于2012年6月在墨西哥洛斯卡沃斯二十国集团峰会期间正式启动。协议的签署将使全球金融安全网增加新的层次，有助于提振市场信心，联合应对外部冲击，也为未来合作提供持续动力、开辟更广阔的空间。(完)
(发稿 李贺；审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。