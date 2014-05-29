独家：金砖国家将等额分担多边银行资本 该行可能2016年开始放贷

2013年9月5日在圣彼得堡举行的金砖国家峰会。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透巴西利亚5月29日 - 巴西一位高层官员周四对路透表示，金砖国家将会等额分担筹建中多边银行所需的1,000亿美元资本，藉此保证各国在该银行事务上的平等权利。多边银行可能在两年后开始放贷。

出资问题是金砖国家在成立联合银行谈判中的难点，该银行将为发展中国家的基础设施项目提供资金。

新的联合银行将是新兴经济体在全球金融体系中影响力日渐增强的象征，长期以来美国和欧洲透过国际货币基金组织(IMF)和世界银行在全球金融体系中占据主导地位。

有关筹建该银行的磋商持续了两年之久，有国家担心中国想要通过投入更多资本以获得对该行更多的权利。但这个障碍正在被克服。

“多数意见是希望能平均分摊资本，并没有其他具体提议。”直接参与谈判的一官员说道。“这并不是问题。”

巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的领导人预期会在7月15日的金砖国家峰会上签署该项协议，并正式启动该银行。

该官员说道，银行的启动资本为500亿美元，需经过这些国家的立法机构批准，将会在两年后开始放款。因未获授权公开谈论此事，该官员要求匿名。

在启动资金中，这些国家将投入总计100亿美元现金和400亿美元的担保将用于在国际市场上筹资。

新的开发银行将有助于满足日益增长的项目融资需求，而全球多边机制一直未能充分满足这类需求。多年来，多边机制因干涉主权借款人的国内政策而饱受诟病。

“银行将审查借款人的财政状况，但绝不会干涉其经济事务，”该官员表示，“任何国家都可以加入，10万美元算一股。它的理念是以低成本向各国提供贷款，比各国单独在市场上获取的成本要低。”

金砖国家还将决定银行总部设在新德里、上海、约翰内斯堡还是莫斯科。该官员称，巴西将不会提供总部候选地，因为即将到来的总统大选可能延迟谈判。

金砖国家稍后将遴选一位具备“金融业经验”的管理者来领导该银行，任期为五年，人选在创始成员国之间轮换。

通过出资成员国的资本化、发债或新成员出资，该银行资本在五年时间内将增加一倍至1,000亿美元。金砖国家将至少在该银行中持股55%。(完)

(编译 张荻/孙茉莉/朱晓军; 审校 郑茵/李春喜)

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