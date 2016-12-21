独家：中国光明食品聘请高盛协助出售谷物食品商Weetabix--消息

路透纽约/伦敦12月20日 - 根据三位熟知此事的消息人士，中国光明食品集团已聘请高盛(GS.N)协助出售旗下早餐谷物生产企业Weetabix。该交易对Weetabix这家英国知名品牌的估值约为10亿英镑。

消息人士称，出售过程料将在1月开始，光明食品同意控股这家有84年历史的企业还不到五年。Weetabix多数工会成员周一通过投票支持进行罢工，以争取新的工作条件。

中国多数消费者习惯早餐吃热食，而非凉的谷物食品，这让光明食品对中国市场一筹莫展。Weetabix销售绝大多数仍来自其增长缓慢的英国本土市场。

数年来在英美市场，谷物面临果昔(smoothies)、酸奶(优格)以及果汁等食品越来越激烈的竞争；同时低糖食谱的流行也让谷物食品的销售面临压力。

中国国营企业光明食品于2012年同意向私募股权公司Lion Capital收购Weetabix的60%股权，交易中对Weetabix的估值为12亿英镑(14.8亿美元)。霸菱亚洲投资随后在2015年买下Lion手里的剩余持股。

消息人士称，自那之后该业务一直未能明显增长，当前未计利息、税项、折旧及摊销的利润(EBITDA)为1.3亿英镑，根据这一数字计算得出的价码估值与上次相仿。

Weetabix发言人称公司不就传言或揣测置评，称公司在“照常营业”。

高盛也拒绝置评；因处于亚洲非工作时间，路透未能立即联系到光明食品和霸菱置评。

光明食品不是唯一一家试图将西方饮食习惯引入中国的企业。中国投资集团弘毅投资在2014年收购了英国餐饮连锁企业PizzaExpress，希冀能再现百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)旗下必胜客那样的成功。

据Euromonitor International的数据，Weetabix是全球第七大麦片品牌，在价值275亿美元的零售市场上约占1%的份额。Weetabix是英国第二大麦片品牌，仅次于全球第一的Kellogg(K.N)。(完)