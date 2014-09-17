中国驻英国大使刘晓明撰文抨击前港督彭定康

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港9月16日 - 中国驻英国大使刘晓明在英国《每日电讯报》发表署名文章，驳斥前港督彭定康近期谈及香港事务的言论，抨击后者“虚伪”。
文章指出，香港问题不应再成为影响中英关系发展的消极因素。
刘晓明称，香港回归之前的150年里，英国为香港的民主建设毫无建树。他表示，彭定康批评中国没有给香港带来民主，实在是再虚伪不过。
他补充道，香港的民主说到底是香港社会自身发展进步的产物。
上月，中国全国人大常委会宣布，根据香港特别行政区基本法等的有关规定，从2017年开始，香港特别行政区行政长官选举可以实行普选产生的办法，但候选人均须获提名委员会超半数以上的支持。
彭定康批评这种选举方式与伊朗相似，他在《金融时报》撰文称，确保香港生活方式50年不变的承诺得到履行，是英国的荣誉和责任。
他写道：“香港的福祉、与其经济自由相平衡的政治制度，与我们关系巨大。”
他并表示，英国对香港的道义和政治义务，应压倒惹怒北京可能产生的商业后果。
刘晓明指出，彭定康的观点过时、有害无益、不负责任。他称彭定康从未了解中国。
他表示，彭定康在港督任内就误判形势，如今依然如此。文中写道：“在他的文章中，彭定康还竭力为他当年在香港所做的那些错事进行辩护。他的所作所为在香港留下了深深的不信任和对立隔阂，事实上阻碍了香港民主的发展。”（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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