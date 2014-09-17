中国驻英国大使刘晓明撰文抨击前港督彭定康

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港9月16日 - 中国驻英国大使刘晓明在英国《每日电讯报》发表署名文章，驳斥前港督彭定康近期谈及香港事务的言论，抨击后者“虚伪”。
文章指出，香港问题不应再成为影响中英关系发展的消极因素。
刘晓明称，香港回归之前的150年里，英国为香港的民主建设毫无建树。他表示，彭定康批评中国没有给香港带来民主，实在是再虚伪不过。
他补充道，香港的民主说到底是香港社会自身发展进步的产物。
上月，中国全国人大常委会宣布，根据香港特别行政区基本法等的有关规定，从2017年开始，香港特别行政区行政长官选举可以实行普选产生的办法，但候选人均须获提名委员会超半数以上的支持。
彭定康批评这种选举方式与伊朗相似，他在《金融时报》撰文称，确保香港生活方式50年不变的承诺得到履行，是英国的荣誉和责任。
他写道：“香港的福祉、与其经济自由相平衡的政治制度，与我们关系巨大。”
他并表示，英国对香港的道义和政治义务，应压倒惹怒北京可能产生的商业后果。
刘晓明指出，彭定康的观点过时、有害无益、不负责任。他称彭定康从未了解中国。
他表示，彭定康在港督任内就误判形势，如今依然如此。文中写道：“在他的文章中，彭定康还竭力为他当年在香港所做的那些错事进行辩护。他的所作所为在香港留下了深深的不信任和对立隔阂，事实上阻碍了香港民主的发展。”（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。