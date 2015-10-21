习近平访英第二天中英企业签署多项投资协议

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透伦敦10月21日 - 在中国国家主席习近平访英的第二天，中英两国企业签署了多项投资协议，其中涉及伦敦出租车公司以及豪华运动车制造商阿斯顿·马丁。
英国贸易投资总署称，将签署涉及低碳科技的一系列协议。英国贸易投资总署是鼓励外国对英投资的一个团体。
阿斯顿·马丁将与北京信中利投资股份有限公司（“信中利”）签署一项价值5,000万英镑的协议，以开发Rapide电动运动车。信中利是一家从事风险投资和私募股权投资的企业。
阿斯顿·马丁计划拓展其车型阵容并利用新技术，这是其刺激产量和恢复盈利策略的一部分。阿斯顿·马丁目前生产传统跑车。
拥有伦敦出租车公司的中国车企吉利(0175.HK)将再向前者投资5,000万英镑以增强研发能力，并组建零排放黑色出租车队。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。