习近平访英第二天中英企业签署多项投资协议

路透伦敦10月21日 - 在中国国家主席习近平访英的第二天，中英两国企业签署了多项投资协议，其中涉及伦敦出租车公司以及豪华运动车制造商阿斯顿·马丁。

英国贸易投资总署称，将签署涉及低碳科技的一系列协议。英国贸易投资总署是鼓励外国对英投资的一个团体。

阿斯顿·马丁将与北京信中利投资股份有限公司（“信中利”）签署一项价值5,000万英镑的协议，以开发Rapide电动运动车。信中利是一家从事风险投资和私募股权投资的企业。

阿斯顿·马丁计划拓展其车型阵容并利用新技术，这是其刺激产量和恢复盈利策略的一部分。阿斯顿·马丁目前生产传统跑车。

拥有伦敦出租车公司的中国车企吉利(0175.HK)将再向前者投资5,000万英镑以增强研发能力，并组建零排放黑色出租车队。（完）