中国官媒指责卡梅伦政府干涉中国事务

路透上海12月3日(记者 Andrew Osborn) -《环球时报》周二指责英国首相卡梅伦干预中国内部事务。卡梅伦此次访华旨在加深中英两国贸易合作。

《环球时报》在一篇名为《中国舆论很难对卡梅伦热情起来》的社论中指责英国在东海防空识别区问题上支持日本，称英国一直在香港双普选问题上不断说三道四，对香港与中央对立的泛民派给予半公开的支持。

该评论文章称，英国只是一个欧洲老牌国家，适合旅游和学习，称英国不是一个世界大国。

在因去年会见达赖喇嘛问题上与北京产生嫌隙后，卡梅伦正试图重建与中国的关系。

上述社评称，“中国需要继续加快将我们的实力增长转化成外交资源和工具，让无论哪个国家每一次对中国利益的侵犯都付出代价。”

在为期三天的访问中，卡梅伦试图展现出，英国是对中国投资开放力度最大的西方国家。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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