嘉年华与中资企业组合资公司 将推出专注中国的邮轮服务

路透10月21日 - 邮轮运营商嘉年华集团（Carnival）(CCL.L)称，与两家中国国企成立投资规模达26亿英镑（40亿美元）的合资公司，以推出专注中国市场的邮轮服务。

此项为期25年的协议是中国国家主席习近平与英国首相卡梅伦周三宣布的。

中国船舶工业集团（CSSC）和嘉年华将购买并运营邮轮，邮轮品牌尚未命名。

嘉年华集团首席运营官巴克鲁（Alan Buckelew）告诉媒体，中国船舶工业集团和中国主权财富基金--中国投资有限责任公司共将持有合资公司60%股权，其余股权由嘉年华持有。

巴克鲁称，各方将在头10年共同向合资企业投资总计40亿美元。

研究公司欧睿（Euromonitor）称，到2018年中国的邮轮旅游市场规模可能达到115亿美元，2013年市场规模为68亿美元。

嘉年华旗下目前已有“公主邮轮”和“歌诗达邮轮”品牌进入中国，还计划2017年在中国引进其旗下的“嘉年华邮轮”以及“AIDA邮轮”品牌。（完）