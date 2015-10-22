嘉年华与中资企业组合资公司 将推出专注中国的邮轮服务

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透10月21日 - 邮轮运营商嘉年华集团（Carnival）(CCL.L)称，与两家中国国企成立投资规模达26亿英镑（40亿美元）的合资公司，以推出专注中国市场的邮轮服务。
此项为期25年的协议是中国国家主席习近平与英国首相卡梅伦周三宣布的。
中国船舶工业集团（CSSC）和嘉年华将购买并运营邮轮，邮轮品牌尚未命名。
嘉年华集团首席运营官巴克鲁（Alan Buckelew）告诉媒体，中国船舶工业集团和中国主权财富基金--中国投资有限责任公司共将持有合资公司60%股权，其余股权由嘉年华持有。
巴克鲁称，各方将在头10年共同向合资企业投资总计40亿美元。
研究公司欧睿（Euromonitor）称，到2018年中国的邮轮旅游市场规模可能达到115亿美元，2013年市场规模为68亿美元。
嘉年华旗下目前已有“公主邮轮”和“歌诗达邮轮”品牌进入中国，还计划2017年在中国引进其旗下的“嘉年华邮轮”以及“AIDA邮轮”品牌。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。