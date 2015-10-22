嘉年华与中资企业组合资公司 将推出专注中国的邮轮服务

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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(本文由路透中文网编译提供)
路透10月21日 - 邮轮运营商嘉年华集团（Carnival） 称，与两家中国国企成立投资规模达26亿英镑（40亿美元）的合资公司，以推出专注中国市场的邮轮服务。
此项为期25年的协议是中国国家主席习近平与英国首相卡梅伦周三宣布的。
中国船舶工业集团（CSSC）和嘉年华将购买并运营邮轮，邮轮品牌尚未命名。
嘉年华集团首席运营官巴克鲁（Alan Buckelew）告诉媒体，中国船舶工业集团和中国主权财富基金--中国投资有限责任公司共将持有合资公司60%股权，其余股权由嘉年华持有。
巴克鲁称，各方将在头10年共同向合资企业投资总计40亿美元。
研究公司欧睿（Euromonitor）称，到2018年中国的邮轮旅游市场规模可能达到115亿美元，2013年市场规模为68亿美元。
嘉年华旗下目前已有“公主邮轮”和“歌诗达邮轮”品牌进入中国，还计划2017年在中国引进其旗下的“嘉年华邮轮”以及“AIDA邮轮”品牌。（完）
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。