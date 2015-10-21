英国查尔斯王子缺席白金汉宫为习近平举行的国宴并非出于怠慢--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦10月20日 - 据英国王室的一名消息人士，英国王储查尔斯王子将不出席周二在白金汉宫为中国国家主席习近平举行的国宴并非某些媒体暗示的怠慢行为。
该消息人士称，在习近平为期四天的国事访问期间，查尔斯王子将是陪同习近平时间最长的王室成员。查尔斯王子过去也曾缺席类似的为中国领导人举行的活动。
查尔斯王子和王妃卡米拉上午代表英国女王在文华东方酒店欢迎习近平夫妇。然后陪同习近平夫妇一起前往皇家骑兵卫队阅兵场。
在中午的私人午宴之后，习近平夫妇将与查尔斯王子夫妇一同享用英式下午茶。
“威尔士亲王和康沃尔公爵夫人将深度参与中华人民共和国国家主席习近平在英国的国事访问活动，”克拉伦斯宫发言人称。
“我们正关注威尔士亲王将参与（习近平）此次国事访问的哪些方面，”上述消息人士表示。
“我们不清楚今天下午的谈话将涉及什么内容，”该消息人士表示。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”