英国查尔斯王子缺席白金汉宫为习近平举行的国宴并非出于怠慢--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦10月20日 - 据英国王室的一名消息人士，英国王储查尔斯王子将不出席周二在白金汉宫为中国国家主席习近平举行的国宴并非某些媒体暗示的怠慢行为。

该消息人士称，在习近平为期四天的国事访问期间，查尔斯王子将是陪同习近平时间最长的王室成员。查尔斯王子过去也曾缺席类似的为中国领导人举行的活动。

查尔斯王子和王妃卡米拉上午代表英国女王在文华东方酒店欢迎习近平夫妇。然后陪同习近平夫妇一起前往皇家骑兵卫队阅兵场。

在中午的私人午宴之后，习近平夫妇将与查尔斯王子夫妇一同享用英式下午茶。

“威尔士亲王和康沃尔公爵夫人将深度参与中华人民共和国国家主席习近平在英国的国事访问活动，”克拉伦斯宫发言人称。

“我们正关注威尔士亲王将参与（习近平）此次国事访问的哪些方面，”上述消息人士表示。