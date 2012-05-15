中国副外长就卡梅伦会见达赖约见英国驻华大使

苏格兰首席部长称特雷莎·梅或间接将苏格兰推向再次独立公投
路透伦敦2月28日 - 苏格兰首席部长斯特金周二表示，英国首相特雷莎·梅政府在退欧方面“决不妥协”，可能会导致苏格兰举行二次独立公投，而且该国改弦易辙的时间已所剩不多。
路透北京5月15日电---中国外交部副部长宋涛周二紧急约见英国驻华大使吴思田（Sebastian Wood），就英首相卡梅伦会见达赖提出严正交涉，表示会见严重干涉了中国内政。
卡梅伦周一在伦敦会见达赖，但考虑到中国的可能反应，本次会见并未安排在唐宁街首相官邸。
中国外交部发表声明称，宋涛表示，中国要求英方充分认识英领导人“会见达赖的严重後果，采取实际行动纠正错误”。
宋涛指出，会见“严重干涉了中国内政，损害了中国的核心利益，伤害了中国人民的感情”。
英国外交部一名女发言人在伦敦表示：“英国领导人认为，他们会见谁是他们的事情，如果他们决定会见某人，并不一定代表他们赞同被会见者的观点。”（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月28日 - 苏格兰首席部长斯特金周二表示，英国首相特雷莎·梅政府在退欧方面“决不妥协”，可能会导致苏格兰举行二次独立公投，而且该国改弦易辙的时间已所剩不多。
路透2月28日 - 日本东部及东北部地区周二发生5.6级地震，东京等地建筑物有震感，但并未发布海啸预警，尚无损害或人员伤亡报告。(完)
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。