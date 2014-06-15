中英将签署40多项协议 总金额至少300亿美元

路透伦敦6月15日 - 中国驻英大使刘晓明周五表示，在国务院总理李克强下周出访英国期间，中英将签订总金额至少300亿美元的商业协议。

“总额可能创历年之最，”刘晓明在伦敦举行的记者会上说。他表示，双方将签署40多个协议，总金额至少为300亿美元。

签署的协议将涉及能源、投资、文教、高科技、金融等诸多领域，刘晓明还称：“中英双方均对此访高度重视，抱以期待。”访问将有200多位中方企业家随行，阵容十分强大。

刘晓明大使还说，中英双方将讨论中国投资英国拟议中连接英国北部和伦敦的HS2高速铁路网，以及参与投资英国核电行业的可能性；将在下周签署的还有与银行业相关的协议。

李克强总理将于6月17日和英国首相卡梅伦在其伦敦官邸会面，这也是对卡梅伦首相2013年访华行程的回访。李克强随后将前往希腊访问。(完)

(编译 白云; 审校 王冠中)

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