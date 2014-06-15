中英将签署40多项协议 总金额至少300亿美元

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透伦敦6月15日 - 中国驻英大使刘晓明周五表示，在国务院总理李克强下周出访英国期间，中英将签订总金额至少300亿美元的商业协议。
“总额可能创历年之最，”刘晓明在伦敦举行的记者会上说。他表示，双方将签署40多个协议，总金额至少为300亿美元。
签署的协议将涉及能源、投资、文教、高科技、金融等诸多领域，刘晓明还称：“中英双方均对此访高度重视，抱以期待。”访问将有200多位中方企业家随行，阵容十分强大。
刘晓明大使还说，中英双方将讨论中国投资英国拟议中连接英国北部和伦敦的HS2高速铁路网，以及参与投资英国核电行业的可能性；将在下周签署的还有与银行业相关的协议。
李克强总理将于6月17日和英国首相卡梅伦在其伦敦官邸会面，这也是对卡梅伦首相2013年访华行程的回访。李克强随后将前往希腊访问。(完)
(编译 白云; 审校 王冠中)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。