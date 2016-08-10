英国为重新评估240亿美元核电项目做出辩护

路透伦敦8月9日 - 英国周二为其重新评估240亿美元核电项目的决定做出辩护，此前协助提供资金的中国抨击该决定。

在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)推迟签署该核电项目后，中国警告英国不应关起中国投资大门，周二并表示，中英关系正处在一个重要历史时刻。

“该决定关乎一庞大的基础建设项目，新政府仔细考虑是对的，”政府发言人士在声明稿中表示。

“我们与中国从全球经济到国际议题上的各个领域进行合作，我们将持续寻求与中国建立强而有力的关系。”(完)