英国为重新评估240亿美元核电项目做出辩护

中国中央政府批准香港两名司长请辞 林郑月娥宣布参选特首（更新版）
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透伦敦8月9日 - 英国周二为其重新评估240亿美元核电项目的决定做出辩护，此前协助提供资金的中国抨击该决定。
在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)推迟签署该核电项目后，中国警告英国不应关起中国投资大门，周二并表示，中英关系正处在一个重要历史时刻。
“该决定关乎一庞大的基础建设项目，新政府仔细考虑是对的，”政府发言人士在声明稿中表示。
“我们与中国从全球经济到国际议题上的各个领域进行合作，我们将持续寻求与中国建立强而有力的关系。”(完)
(编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。