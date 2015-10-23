习近平夫人彭丽媛在伦敦参加一系列参观访问活动

路透伦敦10月22日（记者Angus Berwick） - 中国第一夫人彭丽媛在伦敦参加了一系列参观访问活动，与学习中文的英国学生以及一些英国流行文化代表人物会面。

周三，习近平和彭丽媛在威廉王子夫妇陪同下在兰卡斯特宫一同出席中英创意产业交流活动。现场展示了《007》电影中的跑车、BBC长寿科幻剧《神秘博士》中的机器人形象戴立克(Dalek)等，香港功夫影星成龙也参加了活动。

彭丽媛还在伦敦访问了福提斯米尔中学，观看学生们用中文进行的诗歌表演，参观学校成果展，观摩中文课，与女学生们互动交流，并向学校赠送中国文化及汉语学习类图书及音像制品。

彭丽媛表示：“今天，我以联合国教科文组织促进妇女和女童教育特使的身份来到这里，看到女同学们健康快乐成长，感到非常高兴。”

伦敦帝国学院周三向彭丽媛送出一件合身的斗篷，这是该校科学家们研究了她700张不同图片后研制出来的。

英国媒体也盛赞了彭丽媛的穿衣品味。《电讯报》称彭丽媛周二会晤女王时身着的蓝色礼服“是优雅含蓄的巅峰之作”。（完）