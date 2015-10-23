习近平夫人彭丽媛在伦敦参加一系列参观访问活动

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦10月22日（记者Angus Berwick） - 中国第一夫人彭丽媛在伦敦参加了一系列参观访问活动，与学习中文的英国学生以及一些英国流行文化代表人物会面。
周三，习近平和彭丽媛在威廉王子夫妇陪同下在兰卡斯特宫一同出席中英创意产业交流活动。现场展示了《007》电影中的跑车、BBC长寿科幻剧《神秘博士》中的机器人形象戴立克(Dalek)等，香港功夫影星成龙也参加了活动。
彭丽媛还在伦敦访问了福提斯米尔中学，观看学生们用中文进行的诗歌表演，参观学校成果展，观摩中文课，与女学生们互动交流，并向学校赠送中国文化及汉语学习类图书及音像制品。
彭丽媛表示：“今天，我以联合国教科文组织促进妇女和女童教育特使的身份来到这里，看到女同学们健康快乐成长，感到非常高兴。”
伦敦帝国学院周三向彭丽媛送出一家合身的斗篷，这是该校科学家们研究了她700张不同图片后研制出来的。
英国媒体也盛赞了彭丽媛的穿衣品味。《电讯报》称彭丽媛周二会晤女王时身着的蓝色礼服“是优雅含蓄的巅峰之作”。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”