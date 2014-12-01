英议员称中国阻挠英国议员访问香港 中国外交部作出回应

路透伦敦12月1日 - 英国下议院外交事务委员会主席奥塔威（Richard Ottaway）周日称，英国议员将不会被允许进入香港，以调查英国同香港的关系以及香港的民主进程。

“中国大使馆通知我称，如果我们试图前往香港，那将会被拒绝入境，”奥塔威在声明中称。

“我们是来自民主国家、由议会当选议员组成的委员会，我们希望审查英国在香港的外交工作。中国政府以公开对抗的方式行事，拒绝我们赴港完成我们的工作。”

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，中央政府负责与香港有关的外交事务。允许谁入境，不允许谁入境，是中国的主权。

“关于英议会下院外委会派团赴港进行所谓‘调查’，中国中央政府和香港特区政府早已多次向英方表明了坚决反对的立场，要求其取消赴港计划。”

“如英方个别议员执意而为，那才是公然对抗，这不利于中英关系发展。”

英国下议院外交事务委员会正在对英国同香港的关系以及《中英联合声明》的实施情况进行调查。

奥塔威呼吁议会召开紧急会议商讨此事。

中国方面今年早些时候呼吁英国议会停止相关调查，称不会允许外部力量干涉中国内政。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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