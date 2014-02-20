欧思邦：中英正积极讨论设立伦敦人民币清算行

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透香港2月20日 - 英国财政大臣欧思邦（George Osborne）周四表示，该国政府正在积极与中国协商，在伦敦设置人民币清算行。
随着人民币扩大国际使用，伦敦离岸中心的人民币交易及投资活动正快速增长。据市场估计目前伦敦人民币外汇交易日均量也达到30-50亿美元，相当于香港的三分之一至四分之一。
中英两国去年6月签署了三年期、规模2,000亿元人民币的双边货币互换协议，成为首个具人民币换汇协议的七大工业国（G7）。英国并在去年底获得800亿元人民币的人民币合格境外投资者（RQFII）额度，可直接投资中国股票、债券、基金及货币市场工具，成为亚洲外首个获RQFII的国家。（完）
(采访 李楠／撰写 李珊珊; 审校 林高丽)
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路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报道，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。