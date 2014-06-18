《星岛日报》：拉拢欧洲 须增软实力

(6月18日社评) - 中英两国领袖，昨日商讨连串世界大事和双边关系，总理李克强带同了总值逾2,300亿港元的商业合约访英，除了大规模推动经济互利合作外，还要在国际舞台上推介中国的和平友好形象，替美日近来推行的加强版＂中国威胁论＂消毒。

李克强不欲英国人觉得中国只会以＂银弹攻势＂收买人心，财大气粗。他抵埗前在《泰晤士报》发表的文章，提到此行的目的，除了讨论加强合作、促进两国经济增长的途径之外，还包括纠正错误印象介绍＂真正的中国＂，以及借监英国的观点和经验。

中国要在政治上突破美日致力营造的包围圈，欧洲在发达国家中的政经影响力，成为中国的重点争取对象。

今次中英政府高层见证签署的庞大商务协议，其中占总值2/3的是英国石油公司，在未来20年向中国海洋石油总公司输售液化天然气，价值逾1,500亿港元。

此外，中国将解除英国输华牛肉的禁令、英国放宽中国公民的入境签证安排，以及人民币业务的合作，都会为英国带来庞大的商业利益，并且使英国在于欧洲竞争对华生意方面不致滞后。

作为金砖五国中，继续取得骄人增长的新兴经济体，中国提供的庞大商机，是受金融海啸和债务危机蹂躏的欧洲各国不容忽视的改善经济民生动力，英国方面则协助纾解中国的庞大能源需求，双方的经济合作继续朝互惠互利的方向前进。

今年是香港前途中英联合声明签署30周年，又是中英建立战略伙伴关系10周年，除了商贸合作，如何按照李克强的说法为双方关系规划出新路綫，仍然有待中国在软实力方面多下工夫。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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