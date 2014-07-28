英国质询《中英联合声明》实施情况 中国表示强烈不满

路透上海7月26日 - 英国议会下院外交事务委员会近日宣布开始就《中英联合声明》颁布30年的实施情况进行质询，中国对此表示强烈不满和坚决反对。

中国外交部发言人洪磊周五表示，中方敦促英方切实尊重中方的立场和关切，恪守有关承诺，立即停止以任何方式干涉香港事务，以实际行动维护中英关系健康发展。

洪磊称：“香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政。中国政府坚决反对任何外部势力以任何借口插手干涉。英方的做法是对中国内政的干涉，中方对此表示强烈不满和坚决反对。”

1984年签署的《中英联合声明》，为香港1997年回归奠定了政治基础。（完）

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