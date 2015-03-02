英国威廉王子访华 与习近平会面

路透北京3月2日（记者 白宾） - 中国国家主席习近平周一欢迎英国威廉王子来访，这是英国皇室成员近30年来首次访华。近期中英两国围绕去年香港民主示威活动存在分歧。

英国皇室成员上次访华是在1986年，当时英国女王伊丽莎白二世和她的丈夫菲利普亲王访问中国。

威廉王子在北京人民大会堂向习近平转交英国女王的邀请信，邀请习近平访问英国。预计习近平今年晚些时候将访问英国，期间可能造访白金汉宫。

“英国王室在英国和世界都很有影响力，”习近平对威廉王子表示，“王室成员多年来关心和支持中英关系发展，为推进两国贸易、环保、人文等领域交流合作做了很多工作。”

威廉王子则表示，访问中国是多年来的愿望。他并对余下行程表示期待，他此行还将访问上海和云南。

威廉王子还问及习近平对足球的兴趣。不过记者没等到威廉结束谈话就被要求离场。

习近平问及凯特王妃的情况，凯特和威廉的第二个孩子预产期在4月，此次凯特王妃未陪同威廉访华。（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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