威廉王子访华呼吁停止象牙贸易

路透北京3月4日 - 英国威廉王子周三在探访云南一个大象保护区时呼吁停止象牙贸易。威廉王子三天的访华行程已近尾声，他此行部分目的旨在促进野生动物保护。

中国上月发布非洲象牙雕刻品进口临时禁令，为期一年。

威廉王子曾批评中国的象牙消费。另有动物保护组织称，中国的象牙消费热助长了非洲的偷猎行为。

“对象牙走私者的致命一击，就是减少象牙需求。对象牙的巨大需求为走私者提供了动力，助长了他们的贪欲，为他们带来巨大利润，”英国王室内务府发布的一份威廉姆王子演讲中表示。

“停止消费象牙的任务，最终要落到全世界每一个人身上，”威廉姆说道，并指他欢迎“中国为打击象牙贸易已采取的措施”。

威廉姆王子周一向中国国家主席习近平表示，期望中国可以成为保护野生动物的领头人。

中国去年初销毁逾6吨查没的象牙，是中国首次公开大规模销毁执法查没象牙。但据世界自然基金会（WWF）数据，中国依然是偷猎象牙的最大终端市场。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。