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时事要闻 | 2015年 9月 29日 星期二 13:15 BJT

习近平10月将对英国进行国事访问--英国政府

路透北京9月29日 - 英国政府周二称，中国国家主席习近平10月20-23将对英国进行首次国事访问。

一周前，英国财政大臣奥斯本访问中国，寻求加强中英经济金融关系。

据来自英国驻中国大使馆的电邮，白金汉宫在声明中称，习近平及夫人彭丽媛将下榻白金汉宫。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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