习近平下周访英将开启中英关系的“黄金时代”

2015年9月21日在北京拍到的中国与英国国旗。 REUTERS/Andy Wong/Pool

路透伦敦10月13日（记者Elizabeth Piper） - 英国财政大臣奥斯本2013年访华时对中国学生说他女儿在学汉语，明确表现出了他修复当时两国紧张关系的个人努力。

两年过去了，奥斯本的良苦用心得到回报，吸引了中国数十亿英镑的对英投资，中国亦称两国关系进入了“黄金时代”。

下周中国国家主席习近平将访问英国。中方也本着同样的意愿，中国官员称乐于与英国发展比其他西方国家更加友好的关系。

习近平将于10月19-23日访问英国，届时将下榻白金汉宫，本次国事访问将与上月其访美的气氛完全不同。习近平访美的表面盛况并未能掩盖中美在网络窃密和南海问题上的摩擦。

中国驻英大使刘晓明称，习近平本次访英将是中英关系史上一座新的里程碑。

“‘黄金时代’即将来临，但它并非一朝一夕所成就的，”刘晓明对美国《外交官》杂志说道。

出于敬意，习近平本次仅对英国一个国家进行访问。传统惯例是一次出访多国。

访问期间双方将强调两国的友好关系，但分析人士警告称，两国距核能和高铁项目达成最终协议仍是遥遥无期，友好的论调背后缺乏实质性内容。

“我确信将有诸多合同待签署……，但其中很多将只是意向性合同，”独立政策机构--查塔姆研究所亚洲项目副研究员Rod Wye说道。

习近平本次访英时料将宣布中国在伦敦发行人民币主权债一事。英国《金融时报》称，此举将使伦敦成为首个在中国以外地区发行中国主权债的金融中心。（完）