中国驻英大使称中资企业参与投资英国核电站项目的谈判取得进展

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透伦敦10月15日 - 中国驻英国大使刘晓明称，两家中资企业参与投资英国Hinkley Point核电站项目的谈判取得实质性进展。
刘晓明对记者称，在中国国家主席习近平下周访问英国期间可能会宣布一些协议，但仍不清楚届时是否会签署上述核电站项目的协议。习近平将于10月19日至23日对英国进行访问。
Hinkley Point核电站项目由法国电力集团（EDF）(EDF.PA)英国子公司拥有。中国广核集团和中国核工业集团公司有望合共持有该项目30-40%左右的权益，但相关谈判的持续时间已经超过预期。
刘晓明在中国驻英国大使馆称，有关该核电站项目的谈判取得实质性进展，但他不能百分百确定是否会在习近平访英期间签署协议。
刘晓明没有透露其它协议的详情。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。