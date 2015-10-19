英国首相卡梅伦称中英均将受益于双边关系“黄金时代”

路透伦敦10月18日 - 英国首相卡梅伦在中国国家主席习近平即将访英之际称，中国和英国之间的贸易和投资将受益于双边关系“黄金时代”。

卡梅伦此番表态与之前中国驻英国大使刘晓明的表态呼应，刘晓明称习近平10月19-23日的访英之行将开启中英关系“黄金时代”。

卡梅伦接受中国中央电视台采访时说：“这对中英关系是非常重要的时刻，两国关系非常好，处于双边关系的黄金时代。”

“我们会看到的变化是：会有投资流入我们的基础设施项目，会有中国企业招聘人手、创造工作岗位。但我认为中国也将受益，因英国是欧盟的重要成员国，与世界各国有很多联系并承担各种角色。”

英国政府试图重新协商与欧盟的关系，将在不迟于2017年底举行公投决定是否留在欧盟。

外交人士称，中国担心英国退欧以及欧盟被削弱的可能性，因中国认为欧盟是与美国抗衡的关键力量。

习近平此次访英将在亲切友好的氛围中展开，伊丽莎白女王将在白金汉宫设国宴招待。

英国政府大力加强与中国的金融关系，今年早些时候，无视盟友美国反对，申请作为意向创始成员国加入中国主导的亚投行。

卡梅伦称，过去10年英国对中国的出口已增加三倍，对于外界对中国经济增长放缓的担忧，卡梅伦不以为然。

他说：“显然，当前中国有些问题在处理，而我认为中国经济将保持增长。”（完）