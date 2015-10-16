中国驻英大使称中资企业参与投资英国核电站项目的谈判取得进展

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦10月15日 - 中国驻英国大使刘晓明称，两家中资企业参与投资英国Hinkley Point核电站项目的谈判取得实质性进展。
刘晓明对记者称，在中国国家主席习近平下周访问英国期间可能会宣布一些协议，但仍不清楚届时是否会签署上述核电站项目的协议。习近平将于10月19日至23日对英国进行访问。
Hinkley Point核电站项目由法国电力集团（EDF） 英国子公司拥有。中国广核集团和中国核工业集团公司有望合共持有该项目30-40%左右的权益，但相关谈判的持续时间已经超过预期。
刘晓明在中国驻英国大使馆称，有关该核电站项目的谈判取得实质性进展，但他不能百分百确定是否会在习近平访英期间签署协议。
刘晓明没有透露其它协议的详情。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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