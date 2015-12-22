王毅称中英关系的发展预示着今后中国同西方国家关系的发展前景

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月22日 - 中国外交部长王毅称，中英关系的发展预示着今后中国同西方国家关系的发展前景。

根据中国外交部网站声明，王毅在访问塞浦路斯期间接受中方媒体采访，应询盘点2015年中国外交和中欧关系。

王毅称，至于今年的中英关系，更是一个亮点，有很多可圈可点之处。习近平主席对英国的“超级国事访问”大获成功，中英关系开始进入“黄金时代”。英方表示要做中国在西方“最强有力的支持者”、“最开放的合作伙伴”和“最友好的朋友”。

“我认为，中英关系的这一重要发展实际上预示着今后中国同西方国家关系的发展前景。”

王毅还称：“如果再加上最新的一些进展，如中国加入国际货币基金组织特别提款权货币篮子，欧洲复兴开发银行接纳中国成为正式成员，还有两天前美国会终于通过IMF改革方案，使得中国在IMF的份额及投票权都得到大幅提升等。中国在国际上的地位和影响显然出现了明显变化。”(完)