威廉王子访华呼吁停止象牙贸易

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月4日 - 英国威廉王子周三在探访云南一个大象保护区时呼吁停止象牙贸易。威廉王子三天的访华行程已近尾声，他此行部分目的旨在促进野生动物保护。
中国上月发布非洲象牙雕刻品进口临时禁令，为期一年。
威廉王子曾批评中国的象牙消费。另有动物保护组织称，中国的象牙消费热助长了非洲的偷猎行为。
“对象牙走私者的致命一击，就是减少象牙需求。对象牙的巨大需求为走私者提供了动力，助长了他们的贪欲，为他们带来巨大利润，”英国王室内务府发布的一份威廉姆王子演讲中表示。
“停止消费象牙的任务，最终要落到全世界每一个人身上，”威廉姆说道，并指他欢迎“中国为打击象牙贸易已采取的措施”。
威廉姆王子周一向中国国家主席习近平表示，期望中国可以成为保护野生动物的领头人。
中国去年初销毁逾6吨查没的象牙，是中国首次公开大规模销毁执法查没象牙。但据世界自然基金会（WWF）数据，中国依然是偷猎象牙的最大终端市场。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。