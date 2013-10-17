中国公司将有望参与英国核能项目

韩国警方称三星生命首尔总部没有发现爆炸物
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透北京10月17日 - 英国财政大臣欧思邦周四表示，英国将允许中国公司投资英国核能项目。
英国目前正在积极努力扩大核能利用。
欧思邦在访华期间发表声明称，中英两国签署了一项核能合作谅解备忘录，英国公司亦可参与中国的核能项目。
声明称，中国公司最初在英国核能项目中所占权益可能较小，未来在后续新建核电项目中可能取得多数权益。
英国政府与法国公司EDF Energy (EDF.PA)就建设英国自1995年首个新型核电站的谈判当下接近尾声。中国广核集团有望参与该项目。
欧思邦在声明中并未提及EDF项目。他周四在华南参观了EDF和中国广核集团合作建设的一个核电站。
谅解备忘录还提到中国技术人员到英国接受培训事宜。
中国目前拥有17座运行中的核反应堆，占全国发电能力的1%左右。此外，中国还有28个在建核电项目。（完）
编译：王琛 发稿：王凤昌
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五称，已经向三星集团位于首尔南部的办公楼派出响应小组，此前有报导称该楼内被安放了爆炸物。