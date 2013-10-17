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时事要闻 | 2013年 10月 17日 星期四 16:49 BJT

中国公司将有望参与英国核能项目

路透北京10月17日 - 英国财政大臣欧思邦周四表示，英国将允许中国公司投资英国核能项目。

英国目前正在积极努力扩大核能利用。

欧思邦在访华期间发表声明称，中英两国签署了一项核能合作谅解备忘录，英国公司亦可参与中国的核能项目。

声明称，中国公司最初在英国核能项目中所占权益可能较小，未来在后续新建核电项目中可能取得多数权益。

英国政府与法国公司EDF Energy (EDF.PA)就建设英国自1995年首个新型核电站的谈判当下接近尾声。中国广核集团有望参与该项目。

欧思邦在声明中并未提及EDF项目。他周四在华南参观了EDF和中国广核集团合作建设的一个核电站。

谅解备忘录还提到中国技术人员到英国接受培训事宜。

中国目前拥有17座运行中的核反应堆，占全国发电能力的1%左右。此外，中国还有28个在建核电项目。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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