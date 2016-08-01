中国外交部称希望英方尽早做出决定 确保欣克利角核电项目顺利实施

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透北京8月1日 - 中国外交部周一表示，中方注意到英国政府临时决定推迟就欣克利角核电项目做出最终决策，希望英方尽早做出决定，确保有关项目顺利实施。
“该项目是中英法三方本着互惠互利、合作共赢精神达成的，一直得到英方和法方的大力支持...希望英方尽早做出决定，确保有关项目顺利实施。”外交部在发给路透社的新闻稿中并称。
中国广核集团有限公司、法国电力集团(EDF)(EDF.PA)去年10月宣布，就共同修建和运营英国萨默塞特郡的欣克利角C核电站达成战略投资协议。中广核主导的中方联合体和法电将分别占该核电站项目股份的33.5%和66.5%。
中广核、法电集团和英政府原定7月29日在英举行项目签字仪式，但英国政府近日表示暂缓对该项目作出最终决策。（完）
(发稿 陈杨；审校 乔艳红)
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