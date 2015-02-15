中民投投资10亿英镑于伦敦新金融城项目

爱建集团控制权之争升级 广州产业基金拟要约收购30%股权
路透上海5月10日 - 中国综合性金融企业--上海爱建集团控制权之争又升级。该公司周二晚公告显示，举牌股东上海华豚企业管理有限公司的一致行动人广州基金国际的母公司广州产业投资基金管理有限公司拟要约收购爱建集团30%股份。
路透上海2月14日（记者 Sue-Lin Wong） - 中国最大的民营投资公司--中国民生投资股份有限公司（简称中民投）周六称，该公司将向中资牵头的伦敦新国际金融城开发项目投资10亿英镑（15亿美元）。
该项目是近年来中资在英国的最大投资之一，也是中民投参与的最重大项目之一。中民投成立于去年，注册资本500亿元人民币。
中民投称将成为该项目的主要投资方。伦敦新金融城项目是2013年宣布的，开发商为中资企业--总部基地，该项目有望成为继伦敦金融城和金丝雀码头之后的伦敦金融中心。
该项目位于伦敦东部的皇家阿尔伯特码头，占地14公顷，建设规模约40万平方米。
中民投董事长董文标是民生银行前董事长。该公司全称中虽有“民生”两字，但该公司表示与民生银行及中国政府没有正式关系。
中民投总裁李怀珍称，伦敦新国际金融城项目建成后，将成为中国企业和资本进军欧洲市场的国际化平台。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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