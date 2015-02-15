中民投投资10亿英镑于伦敦新金融城项目

路透上海2月14日（记者 Sue-Lin Wong） - 中国最大的民营投资公司--中国民生投资股份有限公司（简称中民投）周六称，该公司将向中资牵头的伦敦新国际金融城开发项目投资10亿英镑（15亿美元）。

该项目是近年来中资在英国的最大投资之一，也是中民投参与的最重大项目之一。中民投成立于去年，注册资本500亿元人民币。

中民投称将成为该项目的主要投资方。伦敦新金融城项目是2013年宣布的，开发商为中资企业--总部基地，该项目有望成为继伦敦金融城和金丝雀码头之后的伦敦金融中心。

该项目位于伦敦东部的皇家阿尔伯特码头，占地14公顷，建设规模约40万平方米。

中民投董事长董文标是民生银行前董事长。该公司全称中虽有“民生”两字，但该公司表示与民生银行及中国政府没有正式关系。

中民投总裁李怀珍称，伦敦新国际金融城项目建成后，将成为中国企业和资本进军欧洲市场的国际化平台。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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