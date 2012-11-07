伍德曾为英国军情六处线人--消息

路透华盛顿11月6日电（记者 Mark Hosenball）---两位消息人士称，在中国被杀的英国商人尼尔·伍德曾是英国情报机构军情六处（MI6）的线人。

周二早些时候，有媒体报导称伍德生前曾与军情六处有联系，是该机构的线人。消息人士对此报导予以证实。

上述消息人士重申，英国政府高官曾公开否认伍德为军情六处雇员。因此事的敏感性，这两名消息人士要求匿名。今年4月，英国外交大臣黑格向一位议员致信称，“伍德先生不是英国政府机构任何形式的雇员。”

英国驻美国大使馆发言人在被问及关於伍德身份的最新消息时称：“我们不对情报事务发表评论。”

《华尔街日报》周二报导称，伍德在军情六处的联络人曾将他描述为“有用”。报导称，伍德向英国情报机构提供薄熙来家族的信息长达约一年时间。

报导还称，伍德是免费向军情六处提供信息，军情六处也没给他分配“任务”，这意味着该机构没有要求伍德执行具体任务或搜集具体情报。

《华尔街日报》称，伍德与英国多家企业和多名政客有来往，当中包括上议院的一名议员，此人曾在伍德的军情六处联络人陪同下与伍德见过几次面。

虽然伍德与中国高层有接触，但有迹象显示英国当局认为伍德并不可靠，对他本人及他提供的情报也持谨慎态度。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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