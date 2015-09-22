更新版 1-英中关系：英国财政大臣对中国改革承诺表达支持

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国股市近几个月大跌，加之人民币贬值，都已削弱投资者对中国资产的兴趣。此外在美国料将升息之际，中国进一步放松货币政策的前景可能会引发资本外流。
奥斯本表达了对中国的信心，重申了对中国在国际货币基金组织(IMF)发挥更重要的作用、以及将人民币纳入IMF特别提款权货币篮子的呼吁。
对有关离岸人民币 热情的质疑，他回应道，尽管近期市场波动，但投资者对离岸人民币的兴趣依然“浓厚”，且将变得更强。
英国和中国周一就一系列议题上达成了共识，其中包括扩大两国货币互换的额度，中国对英国核电站的投资，以及伦敦和上海股市互通方案的可行性研究。 (完) (编译/审校 张明钧/汪红英/许娜/张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”