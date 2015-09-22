更新版 1-英中关系：英国财政大臣对中国改革承诺表达支持

中国股市近几个月大跌，加之人民币贬值，都已削弱投资者对中国资产的兴趣。此外在美国料将升息之际，中国进一步放松货币政策的前景可能会引发资本外流。

奥斯本表达了对中国的信心，重申了对中国在国际货币基金组织(IMF)发挥更重要的作用、以及将人民币纳入IMF特别提款权货币篮子的呼吁。

对有关离岸人民币 热情的质疑，他回应道，尽管近期市场波动，但投资者对离岸人民币的兴趣依然“浓厚”，且将变得更强。