英国调整对华签证政策 吸引中国游客

路透伦敦10月21日（记者 William James） - 英国政府周三称，推出面对中国申请者的两年多次入境签证，以吸引中国游客前往英国。

中国国家主席习近平目前正在对英国进行国事访问。

这次的签证政策调整通过减少相关的繁文冗节和签证申请成本，吸引中国中产阶层前往英国旅游。

“此举以我们拥有的一项真正的吸引力为侧重点。我们的文化、历史古迹还有购物环境，会吸引中国人来这里，”英国首相卡梅伦的发言人称。

中国游客通常被签发的是六个月的旅游签证，签证费为85英镑（130美元）。新推出的政策将以相同的签证费签发两年期旅游签证，允许签证持有人无需重新申请便能出入境。

该政策将于明年1月推出，可能会被拓展为引入10年多次入境签证。

过去五年，英国接待的中国游客数量增长一倍有余，在2014年达到18.5万人次。（完）