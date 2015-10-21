英国调整对华签证政策 吸引中国游客

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦10月21日（记者 William James） - 英国政府周三称，推出面对中国申请者的两年多次入境签证，以吸引中国游客前往英国。
中国国家主席习近平目前正在对英国进行国事访问。
这次的签证政策调整通过减少相关的繁文冗节和签证申请成本，吸引中国中产阶层前往英国旅游。
“此举以我们拥有的一项真正的吸引力为侧重点。我们的文化、历史古迹还有购物环境，会吸引中国人来这里，”英国首相卡梅伦的发言人称。
中国游客通常被签发的是六个月的旅游签证，签证费为85英镑（130美元）。新推出的政策将以相同的签证费签发两年期旅游签证，允许签证持有人无需重新申请便能出入境。
该政策将于明年1月推出，可能会被拓展为引入10年多次入境签证。
过去五年，英国接待的中国游客数量增长一倍有余，在2014年达到18.5万人次。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”