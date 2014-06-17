英国将简化中国人申请英国签证手续

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦6月16日(记者 William James) - 英国内政大臣特雷莎·梅(Theresa May)周一表示，英国正在改革签证制度，以让中国游客和企业更方便来英国。
中国国务院总理李克强周一抵达伦敦，进行为期三天的正式访问。李克强访问期间将与英国伊丽莎白女王会面，此行旨在搁置近期的紧张关系，加强两国商贸关系。
为了吸引消费力强的中国中产阶级游客，鼓励中国企业与英国做生意，英国内政部宣布简化针对中国访问者的签证申请手续，并推出24小时特快签证申请服务。
特雷莎·梅在发言中表示：“前来英国访问和做生意的中国人人数在飙升……这些变化将确保能比之前更容易访问英国。”
中国曾抨击英国之前的签证申请过程过于冗长、官僚和不透明。
贝恩咨询在12月的一份报告中称，中国是世界上最大的奢侈品消费国，占2013年全球奢侈品消费开支的29%。
英国之前曾在旅游中介机构中进行试点，允许他们在办理欧盟申根签证时使用同一表格同时申请英国入境签证。根据英国宣布的新签证举措，这个简化的申请程序将向所有的中国商务人士和游客开放。
但特雷莎·梅重申，英国无意加入欧盟申根协定。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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