卡梅伦与习近平在酒吧小酌

路透英国CADSDEN 10月22日 - 经过隆重欢迎、签协议、谈地缘政治事务后，在中国国家主席习近平对英国进行国事访问的第四天，英国首相卡梅伦同习近平前往一家英式传统酒吧小酌。

卡梅伦在位于Cadsden的The Plough酒吧，点了Green King IPA啤酒外加炸鱼薯条招待习近平。该酒吧在卡梅伦官方乡间别墅契克斯庄园附近。

“我和习近平主席在Cadsden的The Plough小酌，喝了IPA，吃了炸鱼和薯条。”卡梅伦在Twitter上说。

从照片看，卡梅伦为习近平点了啤酒，两人都未打领带，举着酒杯与周边人聊天。

谈起2012年卡梅伦在一个周日吃完午饭后把八岁女儿忘在该酒吧一事时，卡梅伦对当地人称：“我今天可不会把我的家人忘在这里就走了，我不会再犯这样的错误。”

卡梅伦对中英关系“黄金时代”给予盛赞，称英国是中国投资进入西方的重要门户。（完）