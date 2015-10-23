卡梅伦与习近平在酒吧小酌

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透英国CADSDEN 10月22日 - 经过隆重欢迎、签协议、谈地缘政治事务后，在中国国家主席习近平对英国进行国事访问的第四天，英国首相卡梅伦同习近平前往一家英式传统酒吧小酌。
卡梅伦在位于Cadsden的The Plough酒吧，点了Green King IPA啤酒外加炸鱼薯条招待习近平。该酒吧在卡梅伦官方乡间别墅契克斯庄园附近。
“我和习近平主席在Cadsden的The Plough小酌，喝了IPA，吃了炸鱼和薯条。”卡梅伦在Twitter上说。
从照片看，卡梅伦为习近平点了啤酒，两人都未打领带，举着酒杯与周边人聊天。
谈起2012年卡梅伦在一个周日吃完午饭后把八岁女儿忘在该酒吧一事时，卡梅伦对当地人称：“我今天可不会把我的家人忘在这里就走了，我不会再犯这样的错误。”
卡梅伦对中英关系“黄金时代”给予盛赞，称英国是中国投资进入西方的重要门户。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。