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中国财经 | 2014年 3月 27日 星期四 07:38 BJT

中英两国央行将签署人民币结算协议--英国财政部

路透伦敦3月26日 - 英国财政部周三表示，英国央行与中国人民银行已同意签署人民币结算协议。

财政部在声明中称，谅解备忘录将于下周一签署。(完)

(编译 徐文焰；审校)

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